SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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13.07.2026 19:42:33
Why SK Hynix Stock Just Crashed
South Korean semiconductor giant SK Hynix (NASDAQ: SKHY) began trading in the U.S. market last Friday, and it had a successful debut. But that positive momentum was short-lived, and shares tanked today. The stock plunged as much as 10%, and remained down by 6.3% as of 1:33 p.m. ET. Now investors want to know if it's time to buy or avoid the leading global memory-chip manufacturer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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