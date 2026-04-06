SoFi Technologies Aktie

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WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

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06.04.2026 20:10:56

Why SoFi Technologies Stock Slipped Last Month

Shares of SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) fell 10.6% in March, according to data from S&P Global Market Intelligence. The digital banking platform faced some heat when a prominent short seller published a report making severe allegations against SoFi's accounting practices. SoFi stock has been slipping for a while now, down 50% from its October 2025 highs. Here's why the stock slipped again in March of 2026, and whether investors should buy the stock right now. Muddy Waters Research is a short-selling firm that has a history of publicly targeting hot stocks with scandalous allegations. In March, it decided to release its next target: SoFi. The firm said it was short SoFi and that it was using financial engineering to prop up its earnings to make them look stronger than they actually are.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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