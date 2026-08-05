SolarEdge Aktie
WKN DE: A14QVM / ISIN: US83417M1045
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05.08.2026 19:08:41
Why SolarEdge Stock Crashed After Earnings
SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG) stock, the Israeli maker of power inverters for solar panels, short-circuited despite delivering a strong earnings beat last night.Heading into the report, analysts expected SolarEdge to report a loss of $0.02 per share, but the company delivered a pleasant surprise instead: a $0.05 per share profit. Sales likewise didn't disappoint, with SolarEdge edging past a $342 million forecast to report sales of $346.2 million. Despite all this good news, SolarEdge stock sold off today and is down 24.6% through 12:45 p.m. ET. Why?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.05.26
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Analysen zu SolarEdge Inc
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