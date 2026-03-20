SolarEdge Aktie
WKN DE: A14QVM / ISIN: US83417M1045
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20.03.2026 17:29:26
Why Solaredge Technologies Stock is Up 13% Today
Shares of SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG) found a sunny corner of Wall Street on Friday. Boosted by a mildly bullish report from analyst firm Jefferies, the stock peaked at a 16.7% gain just before 11 a.m. ET. As of 11:55 a.m. ET, it had cooled down to a 13% increase.Image source: Getty Images.Jefferies analyst Julien Dumoulin-Smith lifted SolarEdge's recommendation from "underperform" to "hold." The target price rose from $30 to $49 per share. The upgrade immediately lifted SolarEdge's price above Jefferies' target, with the stock currently trading at $51.59 per share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: SolarEdge stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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04.02.26
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Analysen zu SolarEdge Inc
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