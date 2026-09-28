SSR Mining Aktie

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WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032

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28.09.2026 18:28:07

Why SSR Mining Stock Dropped Today

SSR Mining (NASDAQ: SSRM) stock tumbled 4.4% through 12:10 p.m. ET Monday after BMO Capital analyst Kevin O'Halloran reiterated his "outperform" rating on the gold and silver mining stock -- but removed his $41 price target just four months after announcing it.

Image source: Getty Images.

Gold prices have been mostly treading water the past couple weeks, trading between about $4,300 and $4,400 per ounce. They fell steeply this morning, however, down 3.9% to about $4,154.

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