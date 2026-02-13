SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
|
13.02.2026 16:57:04
Why SSR Mining Stock Popped Today
After four straight days of gains, SSR Mining (NASDAQ: SSRM) stock took a breather yesterday, falling nearly 6% -- then perked right back up!In morning trading, 10:35 a.m. ET Friday, shares of the gold miner (which also mines copper, silver, lead, and zinc) are up 6.2% -- right back to Wednesday's price.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSR Mining Inc Registered Shs
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: SSR Mining legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: SSR Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: SSR Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shs
