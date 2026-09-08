SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
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08.09.2026 20:07:55
Why SSR Mining Stock Surged 45% in August
Gold mining is supposed to be a boring business. Dig rock out of the ground, sell it, repeat.
SSR Mining (NASDAQ: SSRM) turned that sleepy venture into one of the market's hottest trades in August, with shares surging 45.3%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
Two things drove the gold stock higher.
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Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shs
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