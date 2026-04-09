StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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09.04.2026 22:26:13
Why StubHub Plunged, Then Recovered Today
Shares of StubHub (NYSE: STUB) fell as much as 9.7% on Thursday, before recovering to just a 3.1% decline by the end of the day's trading.StubHub had already had a rough go of it in its short time as a public company, beginning the day at $6.36 per share -- a far cry from its $23.50 IPO price last September.However, things went from tough to worse, as the Federal Trade Commission announced it was filing a lawsuit against the company, charging StubHub with violating the agency's "all-in" pricing initiative, which went into effect May 12, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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17.02.26
|Erste Schätzungen: StubHub A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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