Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|
04.02.2026 21:13:29
Why Super Micro Computer Stock Jumped Today
Shares of Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) rallied on Wednesday after the computing infrastructure supplier announced strong artificial intelligence (AI)-fueled growth. As of 3:10 p.m. EST, Supermicro's stock price was up more than 15%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Super Micro Computer Inc
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
04.02.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: Super Micro Computer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)