Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
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27.05.2026 21:15:30
Why Sweetgreen Stock Popped Today
Shares of Sweetgreen (NYSE: SG) were moving higher today even as there was no major news out on the stock.Instead, positive chatter on social media and investor bets that their new wraps would drive a comeback continued to push the stock higher.As of 2:35 p.m. ET, shares were up 9.7%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
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