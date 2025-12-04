Symboti a Aktie
WKN DE: A3DK1X / ISIN: US87151X1019
04.12.2025 17:03:26
Why Symbotic Stock Plunged Today
Shares of Symbotic (NASDAQ: SYM) slumped out of the gate Thursday morning, falling as much as 16.4%. As of 10:39 a.m. ET, the stock was still down 15.3%.The catalyst that sent the artificial intelligence (AI) and warehouse automation specialist tumbling was a secondary stock sale.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Symbotic Inc Registered Shs -A-
|60,48
|-17,40%
