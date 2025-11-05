The Market Aktie
Why Teva Pharmaceutical Stock Rocked the Market Today
Teva Pharmaceutical Industries (NYSE: TEVA) had a day on the stock market to remember on Wednesday. The drugmaker's share price enjoyed a nearly 21% rise on the day, thanks mostly to a very well-received quarterly earnings report. That increase was far more powerful than the S&P 500 index's 0.4% bump higher that trading session.In its third quarter, Teva booked revenue of $4.48 billion. That was 3% higher year over year, and much of that growth came from leading medications like Austedo, which improved its sales by 38% year over year to $618 million, and Ajovy, sales of which were up 19% to $168 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
