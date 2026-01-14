WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
14.01.2026 06:00:11
Why the world has started stockpiling food again
Governments are hoarding rice and grain as insurance against a world they increasingly view as unstable. But many economists believe it could be counter-productiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
