WKN DE: A1JRLK / ISIN: US8969452015

12.02.2026 19:32:05

Why TripAdvisor Stock Was Diving on Thursday

Travel and tourism are hot activities these days, but you wouldn't know that from the drubbing TripAdvisor (NASDAQ: TRIP) stock was taking on Thursday. A lackluster earnings report led investors to aggressively sell off the travel portal operator's shares; as of mid-session trading, they were down by almost 15%. TripAdvisor published its fourth-quarter and full-year 2025 results well before market open that day. For the quarter, the company's revenue was essentially flat year-over-year at $411 million. Net income not according to generally accepted accounting principles (GAAP) swooned by 12% to $5 million, or $0.04 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
