Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
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25.07.2026 03:02:22
Why Verizon Stock Climbed Today
Shares of Verizon Communications (NYSE: VZ) rose on Friday after the telecom giant highlighted its new AI-fueled expansion plans.Image source: Verizon Communications.Verizon added 184,000 postpaid phone customers in the second quarter, including its biggest Q2 gains in lucrative postpaid consumer accounts in half a decade. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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