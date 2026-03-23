Vitesse Energy Aktie
WKN DE: A3D2XE / ISIN: US92852X1037
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23.03.2026 21:49:26
Why Vitesse Energy Stock Slumped Today
Shares in Vitesse Energy (NYSE: VTS) were down by 6.6% at 12:30 a.m. today, only to recover a little later in the afternoon. The move comes as the price of oil corrected in light of President Trump's commentary on a constructive dialogue with the regime in Iran. While Iran has denied that any negotiations have taken place, investors are pricing in a more favorable outcome to the conflict, and one that could take the pressure off of oil supplies. As an oil company with significant exposure to higher-cost oil in the Bakken formation (primarily North Dakota), Vitesse is sensitive to oil prices. Vitesse operates an unusual business model: it owns and operates only 9% of the wells in which it has an operating interest, with the rest coming from owning stakes in wells operated by other oil producers. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Vitesse Energy Inc Registered Shs
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|Ausblick: Vitesse Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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02.11.25
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19.10.25
|Erste Schätzungen: Vitesse Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vitesse Energy Inc Registered Shs
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|Vitesse Energy Inc Registered Shs
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