Watsco Aktie
WKN: 885676 / ISIN: US9426222009
|
29.07.2026 16:58:34
Why Watsco Stock Crashed Today
Watsco (NYSE: WSO) stock tumbled 15.3% through 10:45 a.m. ET Wednesday after missing badly on earnings this morning.Analysts had forecast that the HVAC equipment distributor would earn $4.41 per share on more than $2.1 billion in Q2 sales. In fact, Watsco earned $4 per share, and its sales fell just short of expectations.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Watsco Inc.
|
28.07.26
|Ausblick: Watsco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Watsco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Watsco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Watsco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Watsco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)