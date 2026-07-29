Watsco Aktie

Watsco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885676 / ISIN: US9426222009

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29.07.2026 16:58:34

Why Watsco Stock Crashed Today

Watsco (NYSE: WSO) stock tumbled 15.3% through 10:45 a.m. ET Wednesday after missing badly on earnings this morning.Analysts had forecast that the HVAC equipment distributor would earn $4.41 per share on more than $2.1 billion in Q2 sales. In fact, Watsco earned $4 per share, and its sales fell just short of expectations.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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