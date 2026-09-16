Webull Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40Z5Y / ISIN: KYG9572D1034
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16.09.2026 18:38:18
Why Webull Stock Dropped Today
Webull Corporation (NASDAQ: BULL) stock tumbled 6.5% through 10:35 a.m. ET Wednesday after Chief Financial Officer Wang Haichen filed a Form 4 with the SEC disclosing a sizable sale of the online broker's stock.
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