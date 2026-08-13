YETI Holdings Aktie
WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046
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13.08.2026 21:11:52
Why Yeti Stock Is Plummeting Today
Shares of premium drinkware and outdoor consumer goods specialist YETI (NYSE: YETI) are sinking 13% as of 3 p.m. ET Thursday after the company reported mixed second-quarter earnings. Sales rose 9%, which was in line with Wall Street's expectations, and earnings per share (EPS) soared 54%, easily beating analysts' hopes. Best yet, management reiterated 2026 revenue growth of 7% to 8% and increased its EPS guide to $2.97 from $2.86 at the midpoint.However, the market didn't respond positively to Yeti's earnings for two key reasons.First, while Yeti's soaring EPS looks great initially, it would have actually come up short of analysts' expectations if not for a $0.40 tariff-related benefit. This is further highlighted by the company's admission that its adjusted operating income declined by 7% in Q2. While not catastrophic, especially in today's turbulent macroeconomic environment, it's vastly different than the 54% EPS rise that headlines show.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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