YETI Holdings Aktie

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WKN DE: A2N7XR / ISIN: US98585X1046

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03.09.2026 07:28:55

Why Yeti Stock Swooned in August

A hot summer month seems like the ideal time for a company that specializes in coolers and large drink tumblers. Alas, that sure wasn't the case for Yeti Holdings (NYSE: YETI), which saw its stock price melt by more than 16% over the course of the month. Much of this had to do with the company's second-quarter results, which weren't as impressive as they first seemed.For the quarter, Yeti managed to increase its net sales by 9% year over year to almost $484 million. The main driver of this growth was the company's coolers and equipment business, which posted a 16% increase to more than $232 million. Drinkware sales only inched up by 2% to slightly over $241 million. The "other" category was 13% higher at almost $11 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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