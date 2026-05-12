Zebra Technologies Aktie
WKN: 882578 / ISIN: US9892071054
|
12.05.2026 17:33:09
Why Zebra Technologies Stock Jumped 19.5% This Morning
Shares of Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA) hit a spirited gallop on Tuesday, rising as much as 19.5% around 10:20 a.m. ET. The asset-tracking and data management expert was up by 17.3% 40 minutes later. Zebra published strong Q1 2026 results in the early morning hours.Image source: Zebra Technologies.Let's start with the headline figures. Net sales rose 14.3% year over year, landing at $1.50 billion. Adjusted earnings jumped from $4.02 to $4.75 per share, which works out to an 18% increase. Your average analyst would have settled for earnings near $4.26 per share on revenue around $1.48 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zebra Technologies Corp.
|
12.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
12.05.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben (finanzen.at)