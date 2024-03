Wiener Börse-Handel: ATX-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,41 Prozent stärker bei 3 377,90 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 108,474 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 3 363,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 364,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 385,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 362,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,060 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.02.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 368,35 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2023, einen Stand von 3 297,85 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2023, den Wert von 3 305,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 1,000 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 3,36 Prozent auf 110,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,64 Prozent auf 17,52 EUR), Raiffeisen (+ 1,59 Prozent auf 18,51 EUR), Vienna Insurance (+ 1,08 Prozent auf 28,15 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,85 Prozent auf 41,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Verbund (-0,97 Prozent auf 66,50 EUR), Telekom Austria (-0,53 Prozent auf 7,56 EUR), voestalpine (-0,47 Prozent auf 25,16 EUR), Wienerberger (-0,37 Prozent auf 32,36 EUR) und BAWAG (-0,18 Prozent auf 54,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 97 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 23,399 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

