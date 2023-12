Wiener Börse-Handel ATX liegt im Minus

Das macht der ATX am Mittwochmittag.

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent auf 3 378,09 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 113,595 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 3 381,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 382,32 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 370,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 407,99 Einheiten.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,187 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 20.11.2023, wurde der ATX mit 3 276,96 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.09.2023, den Wert von 3 211,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, wies der ATX 3 061,22 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 6,91 Prozent zu Buche. Bei 3 560,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 006,71 Punkten.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 9,97 Prozent auf 18,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,23 Prozent auf 7,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,83 Prozent auf 42,75 EUR), Telekom Austria (+ 0,67 Prozent auf 7,53 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,58 Prozent auf 26,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (-2,90 Prozent auf 83,85 EUR), Lenzing (-2,14 Prozent auf 36,50 EUR), voestalpine (-0,83 Prozent auf 28,68 EUR), Erste Group Bank (-0,80 Prozent auf 35,95 EUR) und Andritz (-0,64 Prozent auf 54,05 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 406 351 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 29,426 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

