WKN: STR / ISIN: AT000000STR1

07.11.2025 17:58:54

Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge

So performte der ATX am Freitag zum Handelsende.

Der ATX sank im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,28 Prozent auf 4 754,18 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 141,198 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 4 767,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 767,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 813,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 734,42 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der ATX mit 4 703,24 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Wert von 4 656,25 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 3 560,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 30,01 Prozent nach oben. 4 857,40 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 481,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 3,85 Prozent auf 32,34 EUR), Raiffeisen (+ 1,17 Prozent auf 31,16 EUR), Erste Group Bank (+ 0,56 Prozent auf 89,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,53 Prozent auf 28,40 EUR) und PORR (+ 0,39 Prozent auf 25,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-8,62 Prozent auf 27,55 EUR), Lenzing (-5,46 Prozent auf 21,65 EUR), Verbund (-2,89 Prozent auf 67,10 EUR), Andritz (-1,64 Prozent auf 62,90 EUR) und STRABAG SE (-1,52 Prozent auf 65,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 490 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 34,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
19.11.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
06.09.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
