STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Index-Performance
|
07.11.2025 17:58:54
Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge
Der ATX sank im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,28 Prozent auf 4 754,18 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 141,198 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 4 767,33 Punkte an der Kurstafel, nach 4 767,33 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 813,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 734,42 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Seit Wochenbeginn sank der ATX bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der ATX mit 4 703,24 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Wert von 4 656,25 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 3 560,23 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 30,01 Prozent nach oben. 4 857,40 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 481,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit voestalpine (+ 3,85 Prozent auf 32,34 EUR), Raiffeisen (+ 1,17 Prozent auf 31,16 EUR), Erste Group Bank (+ 0,56 Prozent auf 89,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,53 Prozent auf 28,40 EUR) und PORR (+ 0,39 Prozent auf 25,45 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-8,62 Prozent auf 27,55 EUR), Lenzing (-5,46 Prozent auf 21,65 EUR), Verbund (-2,89 Prozent auf 67,10 EUR), Andritz (-1,64 Prozent auf 62,90 EUR) und STRABAG SE (-1,52 Prozent auf 65,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 490 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 34,447 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu STRABAG SEmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Börse Wien: ATX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Wien: ATX am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|Börse Wien in Rot: ATX Prime notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in Wien: ATX mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.11.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu STRABAG SEmehr Analysen
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|29.08.25
|STRABAG
|Erste Group Bank
|23.05.25
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|25.02.25
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|19.11.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|06.09.24
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|03.06.24
|STRABAG buy
|Erste Group Bank
|12.04.24
|STRABAG buy
|Erste Group Bank
|05.09.16
|STRABAG neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.05.16
|STRABAG neutral
|Kepler Cheuvreux
|04.12.15
|STRABAG Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|62,90
|-1,64%
|AT & S (AT&S)
|27,55
|-8,62%
|Erste Group Bank AG
|89,45
|0,56%
|Lenzing AG
|21,65
|-5,46%
|OMV AG
|47,60
|0,34%
|Österreichische Post AG
|30,05
|-0,33%
|PORR AG
|25,45
|0,39%
|Raiffeisen
|31,16
|1,17%
|Schoeller-Bleckmann
|28,40
|0,53%
|STRABAG SE
|65,00
|-1,52%
|Verbund AG
|67,10
|-2,89%
|voestalpine AG
|32,34
|3,85%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 754,18
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.