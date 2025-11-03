Optimismus in Wien: ATX zum Start mit Gewinnen

Lenzing Aktie

Index im Blick 03.11.2025 09:29:07

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Um 09:12 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent höher bei 4 816,15 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 141,936 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 4 808,01 Punkte an der Kurstafel, nach 4 808,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 4 801,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 817,27 Zähler.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 03.10.2025, den Wert von 4 756,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4 457,10 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bei 3 528,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 31,70 Prozent zu Buche. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5,27 Prozent auf 33,95 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,22 Prozent auf 29,10 EUR), EVN (+ 1,19) Prozent auf 25,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,03 Prozent auf 68,60 EUR) und BAWAG (+ 0,98 Prozent auf 113,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Lenzing (-0,96 Prozent auf 25,70 EUR), Wienerberger (-0,70 Prozent auf 25,56 EUR), Erste Group Bank (-0,56 Prozent auf 89,25 EUR), Raiffeisen (-0,56 Prozent auf 32,16 EUR) und Andritz (-0,46 Prozent auf 65,30 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die AT S (AT&S)-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 48 629 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 34,855 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

2025 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,07 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

