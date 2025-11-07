ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 61,30 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,631 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2025 46,08 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,25 EUR belief. Damit wäre die Investition um 53,92 Prozent gesunken.

Schoeller-Bleckmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 446,78 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at