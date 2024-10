Wiener Börse-Handel ATX Prime liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Schlussendlich schloss der ATX Prime am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 1 801,33 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 1 804,34 Punkte an der Kurstafel, nach 1 804,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 809,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 796,76 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 0,084 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 10.09.2024, einen Wert von 1 785,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, wurde der ATX Prime auf 1 835,54 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, den Wert von 1 587,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,09 Prozent nach oben. Bei 1 889,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 4,99 Prozent auf 20,00 EUR), Raiffeisen (+ 3,00 Prozent auf 18,20 EUR), Polytec (+ 2,94 Prozent auf 2,80 EUR), PORR (+ 2,21 Prozent auf 14,82 EUR) und STRABAG SE (+ 1,59 Prozent auf 38,35 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-4,11 Prozent auf 32,70 EUR), voestalpine (-3,09 Prozent auf 20,68 EUR), Palfinger (-2,76 Prozent auf 21,10 EUR), ZUMTOBEL (-2,46 Prozent auf 5,54 EUR) und DO (-2,36 Prozent auf 149,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 524 450 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 25,327 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

