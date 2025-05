Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert zum Start des Montagshandels im Minus

So bewegt sich der ATX Prime am Morgen.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,43 Prozent leichter bei 2 223,61 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,050 Prozent leichter bei 2 232,14 Punkten in den Handel, nach 2 233,25 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 232,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 217,69 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 1 974,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 037,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 1 877,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 21,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 234,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit STRABAG SE (+ 2,87 Prozent auf 82,50 EUR), FACC (+ 2,31 Prozent auf 7,08 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,35 Prozent auf 7,50 EUR), voestalpine (+ 0,84 Prozent auf 24,12 EUR) und Raiffeisen (+ 0,60 Prozent auf 26,72 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-2,00 Prozent auf 12,25 EUR), AT S (AT&S) (-1,49 Prozent auf 17,14 EUR), Rosenbauer (-1,43 Prozent auf 41,30 EUR), Erste Group Bank (-1,24 Prozent auf 71,40 EUR) und CPI Europe (-1,20 Prozent auf 18,12 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 38 542 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,061 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 0,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

