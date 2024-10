Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich nachmittags schwächer

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 1 803,45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 1 804,34 Punkte an der Kurstafel, nach 1 804,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 809,97 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 796,76 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 0,034 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 785,39 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 10.07.2024, den Stand von 1 835,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2023, wies der ATX Prime 1 587,17 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,22 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 5,51 Prozent auf 20,10 EUR), Raiffeisen (+ 3,11 Prozent auf 18,22 EUR), PORR (+ 2,34 Prozent auf 14,84 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,00 Prozent auf 17,30 EUR) und STRABAG SE (+ 1,85 Prozent auf 38,45 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Kapsch TrafficCom (-3,27 Prozent auf 7,70 EUR), Polytec (-2,57 Prozent auf 2,65 EUR), voestalpine (-2,34 Prozent auf 20,84 EUR), DO (-2,23 Prozent auf 149,20 EUR) und Lenzing (-2,20 Prozent auf 33,35 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 217 927 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 25,327 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

