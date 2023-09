Wiener Börse-Handel: ATX schlussendlich mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,22 Prozent stärker bei 3 123,33 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 107,312 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 3 116,46 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 116,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 3 112,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 132,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,12 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 3 098,91 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 27.06.2023, den Stand von 3 081,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wurde der ATX auf 2 712,11 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2023 gab der Index bereits um 1,15 Prozent nach. Bei 3 560,30 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 016,51 Punkte.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 1,49 Prozent auf 54,50 EUR), OMV (+ 1,32 Prozent auf 45,23 EUR), BAWAG (+ 0,85 Prozent auf 42,78 EUR), Wienerberger (+ 0,85 Prozent auf 23,78 EUR) und Telekom Austria (+ 0,61 Prozent auf 6,56 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-2,23 Prozent auf 37,30 EUR), Vienna Insurance (-1,73 Prozent auf 25,60 EUR), Verbund (-0,95 Prozent auf 77,85 EUR), AT S (AT&S) (-0,72 Prozent auf 27,50 EUR) und EVN (-0,60 Prozent auf 24,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 443 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 27,706 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,86 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

