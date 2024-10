Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Am Donnerstag tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,23 Prozent leichter bei 3 549,71 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 115,260 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 3 557,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 557,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 549,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 582,26 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 2,13 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, wies der ATX einen Stand von 3 590,13 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 24.07.2024, einen Wert von 3 678,79 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, stand der ATX noch bei 3 031,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,04 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 2,18 Prozent auf 77,30 EUR), voestalpine (+ 0,77 Prozent auf 19,65 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,61 Prozent auf 19,84 EUR), Wienerberger (+ 0,51 Prozent auf 27,50 EUR) und OMV (+ 0,10 Prozent auf 38,40 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Mayr-Melnhof Karton (-4,29 Prozent auf 82,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,61 Prozent auf 27,55 EUR), DO (-1,40 Prozent auf 140,40 EUR), BAWAG (-1,16 Prozent auf 68,25 EUR) und Erste Group Bank (-0,93 Prozent auf 48,75 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 311 906 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,369 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

