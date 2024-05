Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Der ATX notiert am Freitagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 3 742,17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 121,448 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,062 Prozent leichter bei 3 765,60 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 767,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 765,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 741,41 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,192 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.04.2024, lag der ATX noch bei 3 580,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, stand der ATX bei 3 384,84 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 24.05.2023, mit 3 118,12 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit IMMOFINANZ (+ 0,42 Prozent auf 23,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,27 Prozent auf 21,90 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 28,95 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 29,60 EUR) und Wienerberger (-0,17 Prozent auf 35,06 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Schoeller-Bleckmann (-2,68 Prozent auf 41,75 EUR), Lenzing (-2,55 Prozent auf 34,35 EUR), Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 16,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,70 Prozent auf 115,80 EUR) und BAWAG (-1,63 Prozent auf 60,45 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 781 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 26,577 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Mit 9,03 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at