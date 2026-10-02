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02.10.2026 09:12:00

Wiener Börse startet stabilisiert - Lenzing brechen weiter ein

Nach dem tiefroten Start ins Schlussquartal hat sich der ATX am Freitag zunächst stabilisiert. Vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung und angesichts andauernd hoher Ölpreise dürften die Anleger aber weiterhin zurückhaltend agieren. In den ersten Handelsminuten stieg der österreichische Leitindex um 0,03 Prozent auf 6.680,42 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,03 Prozent auf 3.280,19 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld zeigte sich etwas erholt.

Lenzing weiteten ihren Kursrutsch vom Vortag weiter aus und brachen zum Handelsstart um ein weiteres Drittel ein. Der Aktienkurs fiel damit auf den tiefsten Stand seit 2003.

spa/rst

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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