Wiener Börse startet stabilisiert - Lenzing brechen weiter ein

Nach dem tiefroten Start ins Schlussquartal hat sich der ATX am Freitag zunächst stabilisiert. Vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung und angesichts andauernd hoher Ölpreise dürften die Anleger aber weiterhin zurückhaltend agieren. In den ersten Handelsminuten stieg der österreichische Leitindex um 0,03 Prozent auf 6.680,42 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,03 Prozent auf 3.280,19 Zähler hinauf. Das europäische Umfeld zeigte sich etwas erholt.

Lenzing weiteten ihren Kursrutsch vom Vortag weiter aus und brachen zum Handelsstart um ein weiteres Drittel ein. Der Aktienkurs fiel damit auf den tiefsten Stand seit 2003.

spa/rst

ISIN AT0000999982