Wienerberger-Aktie etwas tiefer: Wienerberger trennt sich offenbar von russischen Fabriken

Das berichtet die russische Wirtschaftszeitung "RBC" laut Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf russische Firmenunterlagen. Käufer der Fabriken in den Regionen Wladimir und Tatarstan sei das im Bausektor tätigte russische Unternehmen Stroymiks, geht der Zeitung zufolge aus dem staatlichen Register der juristischen Personen hervor.

Der Kaufpreis wurde nicht genannt. In der Konzernzentrale blieb der Bericht bisher unbestätigt. Wienerberger war für die APA vorerst für keine Stellungnahme erreichbar.

Angesichts des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine hatte der Baustoffkonzern bereits im Juni 2022 den angestrebten Rückzug aus dem russischen Markt bekanntgegeben. Das Geschäft sollte von der lokalen Geschäftsführung mit Hilfe eines Management-Buy-outs übernommen werden. In den Wochen davor sei an einer Lösung gearbeitet worden, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Mit dem Management-Buy-out sollte "eine optimale Lösung gefunden, die Kontinuität für alle gewährleistet" werden, so CEO Heimo Scheuch damals in einer Aussendung.

Das Geschäft mit Hintermauerziegeln habe mit rund 40 Mio. Euro weniger als 1 Prozent zum Konzernumsatz beigetragen. Wienerberger ist seit 2005 am russischen Markt tätig.

In Wien verlor die Wienerberger-Aktie am Donnerstag letztendlich 0,06 Prozent auf 33,76 Euro.

kre/sag

(APA)