Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel von 38,00 Euro für die Aktien des heimischen Baustoffkonzerns Wienerberger bestätigt. Auch die Kaufempfehlung "Buy" wurde nach Vorlage der Ergebnisse für das erste Quartal 2025 von Analyst Harry Goad unverändert belassen.

"Obwohl die Ergebnisse für das erste Quartal nicht perfekt waren - wir können eine Nachfrageschwäche in bestimmten Regionen und eine leichte Margenerosion feststellen - sind wir zuversichtlich, dass sich in Europa (circa 80 Prozent des Umsatzes) insgesamt eine Nachfrageerholung abzeichnet, was angesichts des deutlichen Volumenrückgangs seit 2021 ermutigend ist", begründete Goad seine Entscheidung.

Auch die Dividendenschätzung sowie den erwarteten Gewinn je Aktie ließen die Berenberg-Analysten unverändert. Je Anteilsschein erwarten sie einen Gewinn von 2,69 Euro für 2025, sowie 3,49 für 2026 und 4,15 für 2027. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2025, sowie 0,98 bzw. 1,16 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwochvormittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit einem Minus von 4,48 Prozent bei 31,10 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

lof/ste

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0014 2025-05-21/10:28