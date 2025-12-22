Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.12.2025 01:46:00

Will Palantir Stock Crash in 2026?

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock has defied gravity. The stock now trades at a market cap of over 100x its trailing revenue, and is valued as the 22nd largest company in the world. Up well over 1,000% since 2023, the software and analytics provider for large enterprises is riding high on the artificial intelligence (AI) wave.It is now potentially one of the most expensive stocks around. After multiple years of AI-enthused growth, will Palantir stock crash back to earth in 2026? Let's take a closer look and find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten