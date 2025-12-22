Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
22.12.2025 01:46:00
Will Palantir Stock Crash in 2026?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock has defied gravity. The stock now trades at a market cap of over 100x its trailing revenue, and is valued as the 22nd largest company in the world. Up well over 1,000% since 2023, the software and analytics provider for large enterprises is riding high on the artificial intelligence (AI) wave.It is now potentially one of the most expensive stocks around. After multiple years of AI-enthused growth, will Palantir stock crash back to earth in 2026? Let's take a closer look and find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
