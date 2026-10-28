Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
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28.10.2026 13:27:19
Wingstop Inc Announces Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Wingstop Inc (WING) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $29.10 million, or $1.07 per share. This compares with $28.47 million, or $1.02 per share, last year.
Excluding items, Wingstop Inc reported adjusted earnings of $29.34 million or $1.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.3% to $185.13 million from $175.73 million last year.
Wingstop Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.10 Mln. vs. $28.47 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $1.02 last year. -Revenue: $185.13 Mln vs. $175.73 Mln last year.
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