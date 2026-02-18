Wingstop Stock Jumps 16%

(RTTNews) - Wingstop Inc. (WING) shares surged 16.47 percent, gaining $41.48 to $293.26 on Wednesday possibly after the company reported higher fourth-quarter earnings and revenue yesterday, compared to the same period last year.

The stock opened at $281.85 versus the previous close of $251.78 and has traded between $280.00 and $297.20 during the session on the Nasdaq. The last reported bid was $294.26 for 100 shares, with the ask at $294.94 for 100 shares.

Volume reached 474,502 shares, below the average volume of 704,730. Shares have traded within a 52-week range of $204.00 to $388.14.

For the fourth quarter, net income totaled $26.76 million, or $0.96 per share, compared with $26.75 million, or $0.92 per share, a year ago. Adjusted earnings came in at $27.83 million, or $1.00 per share. Revenue increased 8.6 percent to $175.69 million from $161.82 million in the prior-year quarter.