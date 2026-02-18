Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
|
18.02.2026 16:47:34
Wingstop Stock Jumps 16%
(RTTNews) - Wingstop Inc. (WING) shares surged 16.47 percent, gaining $41.48 to $293.26 on Wednesday possibly after the company reported higher fourth-quarter earnings and revenue yesterday, compared to the same period last year.
The stock opened at $281.85 versus the previous close of $251.78 and has traded between $280.00 and $297.20 during the session on the Nasdaq. The last reported bid was $294.26 for 100 shares, with the ask at $294.94 for 100 shares.
Volume reached 474,502 shares, below the average volume of 704,730. Shares have traded within a 52-week range of $204.00 to $388.14.
For the fourth quarter, net income totaled $26.76 million, or $0.96 per share, compared with $26.75 million, or $0.92 per share, a year ago. Adjusted earnings came in at $27.83 million, or $1.00 per share. Revenue increased 8.6 percent to $175.69 million from $161.82 million in the prior-year quarter.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wingstop Inc
|
17.02.26
|Ausblick: Wingstop zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Wingstop legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Wingstop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Wingstop öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Wingstop Inc
Aktien in diesem Artikel
|Wingstop Inc
|226,00
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.