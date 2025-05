Wolford-Aktie: Wolford erleidet Umsatzeinbruch - Verlust ausgeweitet

Der Umsatz brach um rund 30 Prozent auf 88,37 Mio. Euro ein. Der Verlust vergrößerte sich von 30,8 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 51,7 Mio. Euro im Jahr 2024. Das Eigenkapital des Textilkonzerns betrug Ende Dezember 2024 minus 88,4 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote minus 89,9 Prozent.

"Während des gesamten Jahres sah sich das Unternehmen mit betrieblichen und organisatorischen Störungen in mehreren Bereichen seiner Wertschöpfungskette konfrontiert, darunter Logistik, Versorgung und interne Prozesse", schreibt Wolford in seinem am Donnerstagabend veröffentlichten Geschäftsbericht. Liquiditätsprobleme seien im Laufe des Jahres 2024 "durch erhebliche Kredite des Mehrheitsaktionärs (29,05 Mio. Euro) teilweise gemildert" worden.

Wolford-Mehrheitsaktionär ist die chinesische Fosun Fashion Group Wisdom mit 61 Prozent, der deutsche Privatinvestor Ralph Bartel hält rund 30 Prozent der Anteile. Die Wolford AG verfügt über knapp 1 Prozent der Aktien als eigene Aktien. Die restlichen knapp 8 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz. Der börsenmäßige Wert von Wolford beträgt derzeit rund 34,4 Mio. Euro.

Im ersten Halbjahr 2025 soll laut Wolford eine "signifikante Kapitalerhöhung" stattfinden, die auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 17. Dezember 2024 beschlossen wurde. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Textilkonzern beim operativen Ergebnis (Ebit) "noch keine Profitabilität". Man werde sich "auf die Wiederherstellung des operativen Geschäfts sowie die Umsetzung und Konsolidierung aller Initiativen zur Steigerung der Effizienz und finanziellen Nachhaltigkeit im folgenden Jahr konzentrieren".

cri

APA