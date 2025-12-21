Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.12.2025 08:15:00

Wolfspeed vs. Plug Power: Which Stock Will Outperform in 2026?

Wolfspeed (NYSE: WOLF) and Plug Power (NASDAQ: PLUG) are two companies with big build-out plans and negative gross margins. Wolfspeed emerged from bankruptcy earlier this year, while Plug Power has flirted with bankruptcy for the past couple of years.Both are speculative stocks, but let's examine which stock is set up to outperform in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Plug Power Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Plug Power Inc. 1,86 -9,38% Plug Power Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:18 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verl