WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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18.06.2026 17:39:20
World Cup: Ivory Coast's Elye Wahi denied entry to Canada
Elephants striker Elye Wahi is being investigated in France in connection to allegations of match-fixing. The 23-year-old, who is contracted to Eintracht Frankfurt, is not the first player to be denied a Canadian visa.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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