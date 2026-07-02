WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
02.07.2026 08:15:20
World Cup: Why Mexico may be LA's favorite team
Mexican-American football fans in the USA often split allegiances between their two cultures. For many in Los Angeles, the Mexico national team trumps the nation they call home.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!