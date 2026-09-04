Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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04.09.2026 13:48:24

Xbox caps cloud gaming at 15 hours a month for Game Pass subscribers

Xbox said the limits were due to the rising cost of cloud gaming, and would allow it to invest more in its performanceWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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