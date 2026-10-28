Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.10.2026 23:35:38
WDH: Microsoft startet hervorragend ins neue Geschäftsjahr
(Am Ende des Textes wurde klargestellt, dass Microsoft vier Billionen Dollar und nicht vier Milliarden Euro wert ist.)
REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft ist besser als von Experten erwartet in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Getrieben von einem abermals hohen Wachstum der Cloud-Plattform Azure legte der Erlös um fast ein Fünftel auf 92,3 Milliarden Dollar (82,7 Mrd Euro) zu. Der Gewinn kletterte um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Redmond mitteilte. Umsatz und Ergebnis lagen damit über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Zudem überraschte Microsoft bei den Investitionen positiv. Diese waren nicht ganz so hoch wie erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten hervorragend an.
Die Aktie legte nachbörslich kräftig zu. Gut 45 Minuten nach der Bekanntgabe der Zahlen zog der Kurs im Vergleich zum Schlusskurs im Haupthandel um vier Prozent auf 552 Dollar an. Zwischenzeitlich war die Aktie nachbörslich auf mehr als 560 Dollar geklettert. Sollte der Kurs am Donnerstag in ähnlichem Maße zulegen, könnte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Rekordhoch von etwas mehr als 555 Dollar aus dem Sommer 2025 übertreffen. Mit einem Börsenwert von derzeit rund vier Billionen Dollar zählt Microsoft zu den weltweit wertvollsten Konzernen./zb/he
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