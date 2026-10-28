Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Bilanz vorgelegt
|
28.10.2026 21:06:56
Microsoft Aktie beflügelt: Tech-Riese meldet starke Zahlen
Microsoft verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 eine starke Gewinnentwicklung. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 3,72 US-Dollar auf 4,92 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen. Die Experten hatten im Vorfeld einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,71 US-Dollar prognostiziert.
Auch beim Umsatz zeigte sich eine positive Entwicklung. Die Erlöse kletterten von 77,67 Milliarden US-Dollar auf 92,3 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Softwarekonzern die Markterwartungen, die sich auf 90,62 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.
Im nachbörslichen NASDAQ-Handel reagierte der Tech-Riese auf die Zahlen mit einem Kursplus von 4,58 Prozent auf 555,35 US-Dollar.
Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.at
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