Microsoft Aktie beflügelt: Tech-Riese meldet starke Zahlen

Microsoft hat am Mittwochabend die Geschäftszahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Die Reaktion der Anleger ließ nicht lange auf sich warten.

Microsoft verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 eine starke Gewinnentwicklung. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 3,72 US-Dollar auf 4,92 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen. Die Experten hatten im Vorfeld einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,71 US-Dollar prognostiziert.

Auch beim Umsatz zeigte sich eine positive Entwicklung. Die Erlöse kletterten von 77,67 Milliarden US-Dollar auf 92,3 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Softwarekonzern die Markterwartungen, die sich auf 90,62 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel reagierte der Tech-Riese auf die Zahlen mit einem Kursplus von 4,58 Prozent auf 555,35 US-Dollar.

Bettina Schneider, Redaktion Finanzen.at