Xcel Energy Aktie
WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008
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30.04.2026 17:40:22
Xcel Energy (XEL) Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, April 30, 2026 at 10 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Xcel Energy Inc.
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01.05.26
|S&P 500-Titel Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xcel Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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29.04.26
|Ausblick: Xcel Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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24.04.26
|S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xcel Energy von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.04.26
|S&P 500-Papier Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xcel Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.04.26
|Erste Schätzungen: Xcel Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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14.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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13.04.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
Analysen zu Xcel Energy Inc.
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