XETRA-Handel: DAX hebt letztendlich ab

Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 4,74 Prozent höher bei 24 007,18 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,969 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 4,80 Prozent auf 24 021,81 Punkte an der Kurstafel, nach 22 921,59 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 163,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 875,79 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 3,56 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der DAX 23 591,03 Punkte auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Wert von 25 127,46 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 08.04.2025, einen Stand von 20 280,26 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,17 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 11,94 Prozent auf 165,38 EUR), Infineon (+ 11,83 Prozent auf 42,79 EUR), Siemens (+ 10,24 Prozent auf 231,50 EUR), Commerzbank (+ 9,05 Prozent auf 34,33 EUR) und Heidelberg Materials (+ 8,89 Prozent auf 185,50 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Börse (-1,09 Prozent auf 253,70 EUR), RWE (-0,51 Prozent auf 58,38 EUR), EON SE (-0,10 Prozent auf 19,61 EUR), Brenntag SE (-0,03 Prozent auf 57,54 EUR) und Hannover Rück (+ 0,00 Prozent auf 272,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 13 496 975 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 173,849 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,69 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at