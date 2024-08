XETRA-Handel: LUS-DAX liegt mittags im Plus

Das macht der LUS-DAX am Mittwochmittag.

Um 12:24 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent auf 18 505,50 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 406,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 561,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 255,00 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, stand der LUS-DAX noch bei 17 899,00 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 16 471,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,52 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,59 Prozent auf 138,36 EUR), Siemens Energy (+ 2,95 Prozent auf 26,16 EUR), Sartorius vz (+ 2,30 Prozent auf 258,50 EUR), Fresenius SE (+ 2,26 Prozent auf 32,62 EUR) und Infineon (+ 1,74 Prozent auf 32,15 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens Healthineers (-6,17 Prozent auf 49,92 EUR), Beiersdorf (-2,55 Prozent auf 132,10 EUR), Heidelberg Materials (-1,27 Prozent auf 96,56 EUR), Deutsche Telekom (-1,04 Prozent auf 23,84 EUR) und Deutsche Börse (-0,61 Prozent auf 188,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 778 154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 224,995 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,64 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at