XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schlussendlich verlor der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent auf 17 812,50 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 17 792,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 900,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 971,00 Punkte. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Stand von 16 782,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, bei 15 653,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 6,38 Prozent zu. Bei 18 633,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 2,23 Prozent auf 107,85 EUR), Covestro (+ 1,87 Prozent auf 49,11 EUR), Beiersdorf (+ 1,62 Prozent auf 135,05 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,36 Prozent auf 26,89 EUR) und Allianz (+ 0,98 Prozent auf 258,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-3,37 Prozent auf 421,80 EUR), Continental (-2,50 Prozent auf 70,14 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,31 Prozent auf 38,45 EUR), Zalando (-1,83 Prozent auf 19,05 EUR) und Infineon (-1,65 Prozent auf 34,30 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 8 595 092 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,591 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at