XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

Das macht der LUS-DAX am fünften Tag der Woche.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent leichter bei 15 281,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 242,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 304,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 394,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 940,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.11.2022, den Stand von 14 216,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 8,72 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 246,00 Punkte. 13 869,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Allianz (+ 2,23 Prozent auf 227,25 EUR), Brenntag SE (+ 1,23 Prozent auf 72,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 373,70 EUR), Hannover Rück (+ 0,64 Prozent auf 202,90 EUR) und Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 70,22 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Zalando (-3,71 Prozent auf 21,52 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,48 Prozent auf 23,16 EUR), adidas (-1,82 Prozent auf 170,82 EUR), Porsche (-1,65 Prozent auf 86,78 EUR) und Infineon (-1,43 Prozent auf 29,28 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 403 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 155,781 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 9,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

